Возрастное ограничение 18+
Белый Volkswagen сбил женщину в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 7 апреля, в Екатеринбурге на перекрестке Малышева – Пушкина водитель белого Volkswagen Touareg сбил женщину, переходившую через дорогу по пешеходному переходу.
Её увезли в 24-ю больницу с подозрением на перелом бедра, сообщает «Е1» со ссылкой на свердловское управление ГИБДД.
По предварительным данным, водитель поворачивал на перекрестке Малышева – Пушкина в сторону 8 марта, когда сбил женщину. По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы призывают водителей к внимательности.
Её увезли в 24-ю больницу с подозрением на перелом бедра, сообщает «Е1» со ссылкой на свердловское управление ГИБДД.
По предварительным данным, водитель поворачивал на перекрестке Малышева – Пушкина в сторону 8 марта, когда сбил женщину. По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы призывают водителей к внимательности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле иномарка сбила 26-летнюю девушку
03 апреля 2024
03 апреля 2024