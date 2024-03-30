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На свердловской трассе водитель Renault с летней резиной попал в аварию
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне на свердловской трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда произошла авария с участием Renault Fluence. По предварительным данным, водитель 1997 года рождения не справился с управлением и, съехав с дороги, протаранил дерево.
Известно, что в момент ДТП в машине помимо водителя находились три пассажира, один из которых ребёнок 2023 года рождения – его с травмами головы доставили в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила для обследования.
Водитель в разговоре с автоинспекторами предположил, что машину могло занести из-за того, что он слишком рано сменил резину. Дорога была мокрой от снега и в какой-то момент машину стало заносить. С этим он ничего не смог сделать, вследствие чего съехал с дороги, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что в момент ДТП в машине помимо водителя находились три пассажира, один из которых ребёнок 2023 года рождения – его с травмами головы доставили в ГАУЗ СО ГП №3 Нижнего Тагила для обследования.
Водитель в разговоре с автоинспекторами предположил, что машину могло занести из-за того, что он слишком рано сменил резину. Дорога была мокрой от снега и в какой-то момент машину стало заносить. С этим он ничего не смог сделать, вследствие чего съехал с дороги, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю и быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, выбирать безопасный стиль вождения, особенно при перевозке детей»,
– добавили в пресс-группе.
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