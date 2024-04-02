Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Благотворительный фонд «НИКА» направит 250 продуктовых наборов пострадавшим из Орска. Об этом организация рассказала у себя в тг-канале.Напомним, что за сутки в дамбе, призванной защитить район Старый город в Орске от паводковых вод, образовалось несколько течей из-за чего дамбу прорвало. Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера.