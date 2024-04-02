Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправит пострадавшим из Орска 250 продуктовых наборов
Фото: тг-канал «Благотворительный фонд "НИКА"»
Благотворительный фонд «НИКА» направит 250 продуктовых наборов пострадавшим из Орска. Об этом организация рассказала у себя в тг-канале.
Напомним, что за сутки в дамбе, призванной защитить район Старый город в Орске от паводковых вод, образовалось несколько течей из-за чего дамбу прорвало. Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера.
Вы можете присоединиться к акции, и с вашей помощью наборов может стать больше. Наша помощь нужна людям!
Вы можете перевести любую посильную сумму на наш расчетный счет: № 40703810700030000178, Корреспондентский счет 30101810500000000904, ОГРН 1116600003849, ИНН / КПП - 6679996047, 667901001,
Вы можете перевести любую посильную сумму на наш расчетный счет: № 40703810700030000178, Корреспондентский счет 30101810500000000904, ОГРН 1116600003849, ИНН / КПП - 6679996047, 667901001,
— сообщает фонд
Напомним, что за сутки в дамбе, призванной защитить район Старый город в Орске от паводковых вод, образовалось несколько течей из-за чего дамбу прорвало. Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
ХК «Автомобилист» сравнял счёт в серии полуфинала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом»
05 апреля 2024
05 апреля 2024