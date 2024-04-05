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Пропавшую в Асбесте девушку нашли мертвой
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Свердловской области завершены поиски 30-летней Кристины Мильковой. Девушка найдена мертвой. У нее остался ребенок.
С 27 марта ее местонахождение было неизвестно. Поисковики отмечали, что девушка нуждается в медицинской помощи. Как сообщает E1.RU со ссылкой на соцсети матери Кристины, что это был не суицид.
Издание сообщает, что тело обнаружили предположительно в пятницу, 5 апреля.
С 27 марта ее местонахождение было неизвестно. Поисковики отмечали, что девушка нуждается в медицинской помощи. Как сообщает E1.RU со ссылкой на соцсети матери Кристины, что это был не суицид.
Издание сообщает, что тело обнаружили предположительно в пятницу, 5 апреля.
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