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В екатеринбургской аптеке упал потолок и кот
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В аптеке на улице Баумана, 47 в Екатеринбурге произошел необычный инцидент: потолок обвалился, и из дыры сверху упал огромный кот. Испугавшись, животное начало прыгать по стеллажам с лекарствами.
Уронил, все что мог. Люди в очереди покрылись пылью,
— рассказала читательница паблика «Инцидент Екатеринбург»
Очевидцы рассказали, что несмотря на произошедшее, аптека продолжила свою работу, не огородив опасное место. Позже потолок был починен.
Уронил, все что мог. Люди в очереди покрылись пылью,
— рассказала читательница паблика «Инцидент Екатеринбург»
Очевидцы рассказали, что несмотря на произошедшее, аптека продолжила свою работу, не огородив опасное место. Позже потолок был починен.
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