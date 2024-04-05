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За неделю в екатеринбургскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму более 30 млн. рублей

13.10 Суббота, 6 апреля 2024
Фото: отдел по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Только за прошлую неделю в екатеринбургскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на общую сумму более 30 млн. рублей. Об этом рассказал отдел по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Самыми популярными схемами «развода» остаются звонки от «сотрудников ФСБ», сообщения с фейковых аккаунтов руководителей, а также звонки от «представителей сотового оператора» о продлении срока действия абонентского номера.

В связи с частотой таких преступлений 6 апреля в Екатеринбурге стартовал очередной профилактический рейд по предотвращению мошенничества. Полицейские посещают граждан по месту жительства, а также проводят беседы в общественных местах.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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19:51 Выставка театральных кукол и костюмов работает в Екатеринбурге
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17:48 В уральском поселке Кедровое заканчивают строительство новой школы
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16:36 Екатеринбурженка спасла кошку, которая выпала из окна. Девушка ищет хозяев
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