За неделю в екатеринбургскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму более 30 млн. рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Только за прошлую неделю в екатеринбургскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на общую сумму более 30 млн. рублей. Об этом рассказал отдел по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Самыми популярными схемами «развода» остаются звонки от «сотрудников ФСБ», сообщения с фейковых аккаунтов руководителей, а также звонки от «представителей сотового оператора» о продлении срока действия абонентского номера.В связи с частотой таких преступлений 6 апреля в Екатеринбурге стартовал очередной профилактический рейд по предотвращению мошенничества. Полицейские посещают граждан по месту жительства, а также проводят беседы в общественных местах.