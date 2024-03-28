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В Екатеринбурге произошла стрельба в районе Новой Сортировки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 5 апреля, в районе 18:30 в Екатеринбурге местные жители услышали на улице Автомагистральной звуки выстрелов. Об этом рассказало издание КП-Екатеринбург.
Стреляли предположительно из травматического пистолета. Очевидцы рассказали, что есть пострадавший, его увезли на скорой, а дебошир, открывший стрельбу, скрылся с места преступления.
Стреляли предположительно из травматического пистолета. Очевидцы рассказали, что есть пострадавший, его увезли на скорой, а дебошир, открывший стрельбу, скрылся с места преступления.
О конфликте я узнал, когда вышел из своего подъезда, в этот момент полицейские уже оцепляли местность. Есть пострадавший, насколько я понял, южанин. Мужчина в этот момент был в машине вместе с семьей,
— рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец событий
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