В Екатеринбурге произошла стрельба в районе Новой Сортировки





— рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец событий О конфликте я узнал, когда вышел из своего подъезда, в этот момент полицейские уже оцепляли местность. Есть пострадавший, насколько я понял, южанин. Мужчина в этот момент был в машине вместе с семьей,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 5 апреля, в районе 18:30 в Екатеринбурге местные жители услышали на улице Автомагистральной звуки выстрелов. Об этом рассказало издание КП-Екатеринбург.Стреляли предположительно из травматического пистолета. Очевидцы рассказали, что есть пострадавший, его увезли на скорой, а дебошир, открывший стрельбу, скрылся с места преступления.