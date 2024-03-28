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В «Кольцово» транспортные полицейские привлекли к ответственности авианарушителя
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В аэропорту «Кольцово» транспортные полицейские задержали 48-летнего жителя Республики Башкортостан за нарушение правил полета. Мужчина был привлечен к административной ответственности за курение в туалете самолета и нецензурную брань в адрес бортпроводников. Об этом сообщает МВД России по УрФО.
По информации из дежурной части Линейного отдела МВД России, пассажир авиарейса «Чита – Екатеринбург» был замечен за курением в туалете, на что бортпроводники сделали замечание мужчине. Однако вместо извинений, пассажир начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью в их адрес.
После задержания нарушителя полицейские составили два административных протокола по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а также по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». В качестве наказания мужчине предстоит оплатить штраф.
По информации из дежурной части Линейного отдела МВД России, пассажир авиарейса «Чита – Екатеринбург» был замечен за курением в туалете, на что бортпроводники сделали замечание мужчине. Однако вместо извинений, пассажир начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью в их адрес.
После задержания нарушителя полицейские составили два административных протокола по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а также по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». В качестве наказания мужчине предстоит оплатить штраф.
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