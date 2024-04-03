В Екатеринбурге 14-летняя школьница на электросамокате угодила под машину





– напомнили в пресс-группе. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей постоянно объяснить детям правила безопасного передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Основные правила сводятся к следующим пунктам: спешиваться перед пешеходным переходом, не отвлекаться во время движения на телефон, соблюдать принцип "одно устройство – один человек", использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На улицы Екатеринбурга с потеплением вернулись электросамокаты, а с вместе с ними начались и первые ДТП с их участием. Вчера вечером на перекрестке улиц Агрономическая – Санаторная как раз в такой аварии пострадала 14-летняя девочка.В результате аварии школьница получила различные травмы, с которыми её увезли в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным, 69-летний водитель «Лады Нивы» поворачивал с Аграномической на Санаторную, когда, с его слов, в заднюю пассажирскую дверь с правой стороны врезалась 14-летняя школьница на электросамокате. По словам мамы девочки, её дочь отпросилась погулять после занятий, а самокат девочка взяла без разрешения.Водителей в ГИБДД также призывали к внимательности и попросили не забывать, что по тротуарам ездят велосипедисты и пешеходы на электросамокатах.