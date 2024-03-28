Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на перекрестке Блюхера – Мира произошла серьёзная авария
Фото: «Четвёртый канал»
Сегодня днём в Екатеринбурге перекрестке улиц Блюхера – Мира произошла серьёзная авария с участием отечественного «Ижа» и Jeep Grand Cherokee.
По предварительным данным, «Иж» при повороте налево не предоставил преимущество иномарки. В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки, мужчина 1970 года рождения. Его увезли в больницу, сообщили в городской ГИБДД.
Из-за аварии проехать по Блюхера сейчас невозможно – улицу перекрыли, пишет «Четвёртый канал».
По предварительным данным, «Иж» при повороте налево не предоставил преимущество иномарки. В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки, мужчина 1970 года рождения. Его увезли в больницу, сообщили в городской ГИБДД.
Из-за аварии проехать по Блюхера сейчас невозможно – улицу перекрыли, пишет «Четвёртый канал».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Североуральском районе Свердловской области Volkswagen столкнулся с пассажирским автобусом
28 марта 2024
28 марта 2024