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В Белоярском районе будут судить обвиняемого в гибели коллеги оператора буровой установки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Белоярском районе Свердловской области будут судить оператора буровой установки, по вине которого погиб его коллега. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Несчастный случай произошёл в июне 2023 года. По версии следствия, обвиняемый производил работы по бурению отверстий в земле для заливки фундамента в посёлке Рассоха Белоярского района. Его коллега занимался очисткой бурового шнека от налипшего грунта. После очистки мужчина отходил на безопасное расстояние от буровой установки и бурового шнека, а обвиняемый продолжал работу.
С травмами таза и внутренних органов потерпевший был доставлен в больницу, где спустя несколько недель скончался.
Несчастный случай произошёл в июне 2023 года. По версии следствия, обвиняемый производил работы по бурению отверстий в земле для заливки фундамента в посёлке Рассоха Белоярского района. Его коллега занимался очисткой бурового шнека от налипшего грунта. После очистки мужчина отходил на безопасное расстояние от буровой установки и бурового шнека, а обвиняемый продолжал работу.
«В ходе производства указанных работ обвиняемый, не убедившись, что его коллега отошёл на безопасное расстояние, стал поднимать буровой шнек. Именно в этот момент крепежный элемент бурового шнека сломался, и шнек упал на находящегося рядом коллегу, который не успел отойти на безопасное расстояние»,
– рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
С травмами таза и внутренних органов потерпевший был доставлен в больницу, где спустя несколько недель скончался.
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