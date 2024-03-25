В Нижнем Тагиле иномарка сбила 26-летнюю девушку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ленинском районе Нижнего Тагила возле дома №68 по проспекту Мира 40-летняя водительница Toyota Vitz сбила 26-летнюю девушку, переходившую через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Авария произошла 2 апреля, примерно в 21.40. В результате ДТП девушка получила ушиб колена – после осмотра медики отпустили её домой.Автоинспекторам водительница пояснила, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному не заметила пешехода из-за мокрого асфальта и тёмной одежды. Пострадавшая девушка рассказала, что она видела подъезжающую машину и была уверена, что она останавливается, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.В отношении водителя автомобиля составлены административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу) и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса ОСАГО).