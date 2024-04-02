В Университетском переулке в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Университетском переулке в Екатеринбурге обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, на теле погибшего заметны огнестрельные ранения.Рядом, проходившие мимо горожане, также заметили оружие. Более подробной информации о случившемся пока нет.В полиции и СК инцидент официально ещё не комментировали.