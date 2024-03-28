Вертолётом из Туринска в Екатеринбург пришлось доставлять участника вчерашнего ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К помощи санитарной авиации медицины катастроф пришлось прибегнуть сегодня, 2 апреля, чтобы спасти 24-летнего участника дорожной аварии, случившейся в понедельник на автодороге между Туринском и деревней Урусово. Молодому человеку становилось всё хуже, и туринские медики приняли решение срочно доставить его в Екатеринбург.Об этом поведала Свердловская госавтоинспекция. По сведениям госорганизации, сейчас пострадавший находится в Центральной городской больнице №36 города Екатеринбурга. В ДТП он получил тяжёлые травмы головы, грудной клетки и живота. В аварии была ещё одна пострадавшая, но она отделалась ушибами, и госпитализация ей не потребовалось.Авария на загородной трассе под Туринском произошла вчера, в первый день апреля и рабочей недели. Серьёзно пострадавший в ней — водитель автомобиля марки «ДЭУ Нексия». По не установленной пока причине его машина выехала на встречную полосу, а когда молодой человек попытался вернуться на «свою» полосу, он не обратил внимание на приближающийся автомобиль марки «Лада Веста», в результате чего и произошло столкновение. Госавтоинспекция Свердловской области уточняет, что вторым, не сильно пострадавшим человеком в аварии была 20-летняя девушка, сидевшая за рулём «Лады».