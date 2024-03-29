На железнодорожном переезде в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины





– сообщили в телеграм-канале транспортной прокуратуры. «Обстоятельства травмирования и личность погибшего устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 2 апреля, в Екатеринбурге на железнодорожном переезде, недалеко от станции Путёвка, между микрорайоном Синие камни и посёлком Чапаева, обнаружили труп мужчины 50-55 лет.Его заметил машинист грузового поезда. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре сообщают, что у трупа имеются признаки железнодорожного травмирования. Другими словами, он мог попасть под поезд.