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На железнодорожном переезде в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 2 апреля, в Екатеринбурге на железнодорожном переезде, недалеко от станции Путёвка, между микрорайоном Синие камни и посёлком Чапаева, обнаружили труп мужчины 50-55 лет.
Его заметил машинист грузового поезда. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре сообщают, что у трупа имеются признаки железнодорожного травмирования. Другими словами, он мог попасть под поезд.
Его заметил машинист грузового поезда. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре сообщают, что у трупа имеются признаки железнодорожного травмирования. Другими словами, он мог попасть под поезд.
«Обстоятельства травмирования и личность погибшего устанавливаются. Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,
– сообщили в телеграм-канале транспортной прокуратуры.
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