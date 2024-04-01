Фото предоставлено администрацией шахты «Северопесчанская»





– сообщили в пресс-службе шахты. «Следует отметить, что погибший мужчина был принят на должность проходчика в начале марта этого года и проходил стажировку. Почему с недавно принятым работником произошел трагический инцидент, приведший к таким печальным последствиям, предстоит установить в ходе расследования»,

Фото предоставлено администрацией шахты «Северопесчанская»





– добавили представители предприятия. «Оперативно проведенное обследование показало, что никаких конструктивных нарушений и тем более обвалов и обрушений взрыв в шахте не произвел. Работа в выработке, где произошло ЧП, приостановлена на время проведения следственных действий. На других выработках шахты, после проведения тщательного обследования, к работе допущен весь персонал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Руководство краснотурьинской шахты «Северопесчанская» раскрыло подробности ЧП, вследствие которого погиб один из работников. Предположительно, причиной трагического случая стало нарушение технологии взрывных работ.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе шахты, сигнал о нештатной ситуации на верхней залеже горизонта – 320м поступил на пульт диспетчера в 18.43. На предприятии были оперативно организованы спасательные работы. Один сотрудник, находившийся поблизости, не пострадал и после осмотра медиками был отпущен домой, ещё троих доставили в больницу для оказания необходимой помощи.Напомним, что один работник предприятия, к сожалению, погиб. Его семье руководство предприятия пообещало оказать всестороннюю помощь. Погибший проработал в шахте меньше месяца.В настоящее время на предприятии была сформирована специальная комиссия, которая оказывает содействие сотрудникам правоохранительных и надзорных органов.