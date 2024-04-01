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Руководство краснотурьинской шахты «Северопесчанская» раскрыло подробности ЧП
Фото предоставлено администрацией шахты «Северопесчанская»
Руководство краснотурьинской шахты «Северопесчанская» раскрыло подробности ЧП, вследствие которого погиб один из работников. Предположительно, причиной трагического случая стало нарушение технологии взрывных работ.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе шахты, сигнал о нештатной ситуации на верхней залеже горизонта – 320м поступил на пульт диспетчера в 18.43. На предприятии были оперативно организованы спасательные работы. Один сотрудник, находившийся поблизости, не пострадал и после осмотра медиками был отпущен домой, ещё троих доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Напомним, что один работник предприятия, к сожалению, погиб. Его семье руководство предприятия пообещало оказать всестороннюю помощь. Погибший проработал в шахте меньше месяца.
В настоящее время на предприятии была сформирована специальная комиссия, которая оказывает содействие сотрудникам правоохранительных и надзорных органов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе шахты, сигнал о нештатной ситуации на верхней залеже горизонта – 320м поступил на пульт диспетчера в 18.43. На предприятии были оперативно организованы спасательные работы. Один сотрудник, находившийся поблизости, не пострадал и после осмотра медиками был отпущен домой, ещё троих доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Фото предоставлено администрацией шахты «Северопесчанская»
Напомним, что один работник предприятия, к сожалению, погиб. Его семье руководство предприятия пообещало оказать всестороннюю помощь. Погибший проработал в шахте меньше месяца.
«Следует отметить, что погибший мужчина был принят на должность проходчика в начале марта этого года и проходил стажировку. Почему с недавно принятым работником произошел трагический инцидент, приведший к таким печальным последствиям, предстоит установить в ходе расследования»,
– сообщили в пресс-службе шахты.
В настоящее время на предприятии была сформирована специальная комиссия, которая оказывает содействие сотрудникам правоохранительных и надзорных органов.
Фото предоставлено администрацией шахты «Северопесчанская»
«Оперативно проведенное обследование показало, что никаких конструктивных нарушений и тем более обвалов и обрушений взрыв в шахте не произвел. Работа в выработке, где произошло ЧП, приостановлена на время проведения следственных действий. На других выработках шахты, после проведения тщательного обследования, к работе допущен весь персонал»,
– добавили представители предприятия.
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