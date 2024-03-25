Из екатеринбургской «Белки» выгнали всех посетителей

По свидетельству Ивана Волкова «Народ бдителен, но, не напуган. Охрана ТЦ сработала чётко и слаженно. Всё под контролем».



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский административный район Екатеринбурга словно захотел сегодня напомнить о себе всему остальному городу. Мало того, что здесь произошёл один из крупнейших в этом году пожаров, так ещё и многолюдный торговый центр «заминировали».Речь идёт о «Белке» на проспекте Космонавтов — большом пятиэтажном здании, которое и в советское время вмещало в себя множество торговых точек, а уж в постсоветское и вовсе превратилось в крупнейшее сосредоточение магазинчиков, рынков, мастерских и филиалов крупных торговых сетей. Здесь всегда шумно и многолико, и сегодня всю эту живую людскую массу пришлось в спешном порядке выдворять из-под крыши рыночного комплекса на улицу. Причина по нынешним временам, увы, банальна: на одном из этажей нашли бесхозный предмет (имеется информация, что рюкзак) и решили перестраховаться. Когда покупатели и продавцы в едином порыве вышли из здания, приехали взрывотехники.Интересно, что среди эвакуированных из «Белки» оказался известный екатеринбургский юрист и общественный деятель Иван Волков. Он и обнародовал информацию о «кипеше» в торговом центре, по давней привычке сообщая в соцсетях о малейших связанных с ним событиях.