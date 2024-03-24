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К екатеринбурженке в квартиру попал незнакомец с помощью ключа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
31 марта около 00:20 ночи в дом екатеринбурженки вошел незнакомый мужчина, не стуча в дверь, а открыв ее ключом. Когда незнакомец увидел девушку, то извинился, показав ключ, и попросил не вызывать полицию, после чего быстро покинул квартиру.
Девушка не пошла писать заявление, так как ей было страшно выходить из дома. Утром в записях видеонаблюдения она обнаружила, что мужчин было двое, они пробыли в здании около 40 минут.
Сейчас Анна опасается за свое имущество. Полицейские рекомендовали ей сменить замки на дверях и обратиться в полицию для оформления заявления о происшествии.
«Как только он ушел, я вызвала полицию, а дежурный перезвонил и предложил подойти, написать заявление»,
— рассказала Анна изданию Е1.
Девушка не пошла писать заявление, так как ей было страшно выходить из дома. Утром в записях видеонаблюдения она обнаружила, что мужчин было двое, они пробыли в здании около 40 минут.
Сейчас Анна опасается за свое имущество. Полицейские рекомендовали ей сменить замки на дверях и обратиться в полицию для оформления заявления о происшествии.
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