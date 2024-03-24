К екатеринбурженке в квартиру попал незнакомец с помощью ключа





— рассказала Анна изданию Е1. «Как только он ушел, я вызвала полицию, а дежурный перезвонил и предложил подойти, написать заявление»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

31 марта около 00:20 ночи в дом екатеринбурженки вошел незнакомый мужчина, не стуча в дверь, а открыв ее ключом. Когда незнакомец увидел девушку, то извинился, показав ключ, и попросил не вызывать полицию, после чего быстро покинул квартиру.Девушка не пошла писать заявление, так как ей было страшно выходить из дома. Утром в записях видеонаблюдения она обнаружила, что мужчин было двое, они пробыли в здании около 40 минут.Сейчас Анна опасается за свое имущество. Полицейские рекомендовали ей сменить замки на дверях и обратиться в полицию для оформления заявления о происшествии.