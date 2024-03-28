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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского в поиске человека
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского, а также те, кто был в этом городе 28 марта.
Спасатели просят посмотреть записи с видеорегистраторов или передать их им для просмотра, чтобы найти Станислава Вершинина. Особая примета, мужчина был с рюкзаком.
В Каменск-Уральский ищут 36-летнего Станислава Вершинина. 28 марта вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Мужчина ростом 175 сантиметра, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, серые кроссовки и черную шапку.
Если ваш регистратор зафиксировал передвижение Станислава или вы просто хотите передать «ЛизаАлерт» запись для просмотра — звоните на номер круглосуточной горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Ольга (КоЛюЧкА) 8-953-606-9887.
Спасатели просят посмотреть записи с видеорегистраторов или передать их им для просмотра, чтобы найти Станислава Вершинина. Особая примета, мужчина был с рюкзаком.
«Если вы проезжали 28 марта 2024 года в промежутке с 19.50 до 21.00 часов в следующих направлениях:
- ул. Олега Кошевого,
- ул. Бажова,
- ул. Беляева,
- ул. Карла Маркса,
- ул. Лесная,
- ул. Трубная,
- ул. Зои Космодемьянской,
- по мосту (1-я Синарская ул.) до пос. Северный»,
- ул. Олега Кошевого,
- ул. Бажова,
- ул. Беляева,
- ул. Карла Маркса,
- ул. Лесная,
- ул. Трубная,
- ул. Зои Космодемьянской,
- по мосту (1-я Синарская ул.) до пос. Северный»,
— пишет у себя на странице «ВКонтакте» отряд.
В Каменск-Уральский ищут 36-летнего Станислава Вершинина. 28 марта вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Мужчина ростом 175 сантиметра, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, серые кроссовки и черную шапку.
Если ваш регистратор зафиксировал передвижение Станислава или вы просто хотите передать «ЛизаАлерт» запись для просмотра — звоните на номер круглосуточной горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Ольга (КоЛюЧкА) 8-953-606-9887.
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