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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского в поиске человека

18.25 Воскресенье, 31 марта 2024
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского, а также те, кто был в этом городе 28 марта.

Спасатели просят посмотреть записи с видеорегистраторов или передать их им для просмотра, чтобы найти Станислава Вершинина. Особая примета, мужчина был с рюкзаком.

«Если вы проезжали 28 марта 2024 года в промежутке с 19.50 до 21.00 часов в следующих направлениях:
- ул. Олега Кошевого,
- ул. Бажова,
- ул. Беляева,
- ул. Карла Маркса,
- ул. Лесная,
- ул. Трубная,
- ул. Зои Космодемьянской,
- по мосту (1-я Синарская ул.) до пос. Северный»,

— пишет у себя на странице «ВКонтакте» отряд.


В Каменск-Уральский ищут 36-летнего Станислава Вершинина. 28 марта вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Мужчина ростом 175 сантиметра, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, серые кроссовки и черную шапку.

Если ваш регистратор зафиксировал передвижение Станислава или вы просто хотите передать «ЛизаАлерт» запись для просмотра — звоните на номер круглосуточной горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Ольга (КоЛюЧкА) 8-953-606-9887.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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17:25 Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков с отколовшейся льдины в Свердловской области
16:14 Профессор УрФУ, задержанная на выборах с зеленкой, вышла на свободу
15:47 В Екатеринбурге живет щенок с титановыми лапами
14:48 В тагильской ИК-5 осужденные лепили из глины для снижения агрессивности и тревожности
12:42 В Свердловской области 51 миллион рублей дополнительно получат два городских округа на благоустройство
10:47 Глава СК взял на контроль проверку в связи с нарушения жилищных прав пенсионера в Красноуральске
10:35 Силовики провели рейд по заведениям в центре Екатеринбурга
23:18 ФК «Урал» набрал первое очко в 2024 году
22:02 Впервые в истории КХЛ три команды-участницы полуфиналов представляют один дивизион
22:01 Определился соперник хоккейного «Автомобилиста» по полуфиналу Кубка Гагарина
17:42 В Нижней Туре в нелегальный покерный клуб нагрянула полиция
16:54 Из-за угрозы обрушения путепровода в районе Нижнего Тагила перекрыли Серовский тракт
15:55 В смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли два человека
13:56 Самокаты возвращаются на улицы Екатеринбурга
13:33 Власти сообщают о возможном падении частей ракеты в Свердловской области
13:07 Большинство екатеринбуржцев предпочитают отдыхать на даче, а не выращивать картошку
12:11 Три осужденные женщины из тагильской колонии ИК-6 были помилованы
11:56 В Екатеринбурге рецидивисту вынесли более мягкий приговор по «наркотической» статье, чем планировалось
10:57 В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех с Hennessy
10:44 В Каменске-Уральском сестры нашли друг друга через много лет
20:46 В Ивделе к суровой мере наказания приговорили распространителя наркотиков
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