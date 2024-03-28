Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского в поиске человека



- ул. Олега Кошевого,

- ул. Бажова,

- ул. Беляева,

- ул. Карла Маркса,

- ул. Лесная,

- ул. Трубная,

- ул. Зои Космодемьянской,

- по мосту (1-я Синарская ул.) до пос. Северный»,



— пишет у себя на странице «ВКонтакте» отряд.

«Если вы проезжали 28 марта 2024 года в промежутке с 19.50 до 21.00 часов в следующих направлениях:- ул. Олега Кошевого,- ул. Бажова,- ул. Беляева,- ул. Карла Маркса,- ул. Лесная,- ул. Трубная,- ул. Зои Космодемьянской,- по мосту (1-я Синарская ул.) до пос. Северный»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи у автомобилистов Каменска-Уральского, а также те, кто был в этом городе 28 марта.Спасатели просят посмотреть записи с видеорегистраторов или передать их им для просмотра, чтобы найти Станислава Вершинина. Особая примета, мужчина был с рюкзаком.В Каменск-Уральский ищут 36-летнего Станислава Вершинина. 28 марта вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Мужчина ростом 175 сантиметра, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, синие джинсы, серые кроссовки и черную шапку.Если ваш регистратор зафиксировал передвижение Станислава или вы просто хотите передать «ЛизаАлерт» запись для просмотра — звоните на номер круглосуточной горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Ольга (КоЛюЧкА) 8-953-606-9887.