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Профессор УрФУ, задержанная на выборах с зеленкой, вышла на свободу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Профессор УрФУ, которую задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой на президентских выборах в Екатеринбурге 16 марта, вышла из спецприемника после 15 суток заключения. Об этом сообщает URA.RU.
Женщину встретили родные. Она рассказала, что надеется на возвращение своих финансов, утверждая, что следствие разберется в данной истории. Профессор была в приподнятом настроении, улыбалась.
Напомним, что женщину арестовали на 15 суток по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 16 марта она пришла на избирательный участок по адресу Карла Маркса, 33 и пыталась испортить бюллетени зеленкой, но ее успели остановить. Позднее выяснилось, что мошенники выманили у нее 15 миллионов рублей, и обещали вернуть деньги, если она обольет зеленкой избирательные бюллетени.
Женщину встретили родные. Она рассказала, что надеется на возвращение своих финансов, утверждая, что следствие разберется в данной истории. Профессор была в приподнятом настроении, улыбалась.
Напомним, что женщину арестовали на 15 суток по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 16 марта она пришла на избирательный участок по адресу Карла Маркса, 33 и пыталась испортить бюллетени зеленкой, но ее успели остановить. Позднее выяснилось, что мошенники выманили у нее 15 миллионов рублей, и обещали вернуть деньги, если она обольет зеленкой избирательные бюллетени.
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