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В смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли два человека
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 165 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошла смертельная авария. Легковой автомобиль «Dashing» врезался по неустановленной причине в попутно движущийся грузовой автомобиль МАЗ. В результате водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир, женщина, с травмами доставлена в Пышминскую ЦРБ.
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в легковом автомобиле находилась семейная пара, уроженцы Удмуртской Республики, и мужчина житель г. Тюмень. Направлялись из г. Екатеринбург в г. Тюмень к родственникам. Водитель автомобиля «Dashing» имел стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался»,
– сообщает пресс-служба свердловской ГИБДД.
На месте происшествия автоинспекторы и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия, осмотр места происшествия и транспортных средств, установили личности участников аварии.
«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в легковом автомобиле находилась семейная пара, уроженцы Удмуртской Республики, и мужчина житель г. Тюмень. Направлялись из г. Екатеринбург в г. Тюмень к родственникам. Водитель автомобиля «Dashing» имел стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался»,
– сообщает пресс-служба свердловской ГИБДД.
На месте происшествия автоинспекторы и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия, осмотр места происшествия и транспортных средств, установили личности участников аварии.
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