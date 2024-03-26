В Свердловской области возле железной дороги нашли труп пенсионерки





сообщили в МСУТ СК. «Следователями СК России проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области возле железнодорожных путей нашли труп пенсионерки. В связи с этим центральное СМУТ СК России объявило о начале доследственной проверки по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Тело женщины, 1946 года рождения, обнаружили утром 28 марта на перегоне «Шувакиш – Гипсовая». При первичном осмотре специалисты признаков криминального характера в смерти пожилой женщины не усмотрели. Следователи предполагают, что пенсионерка могла погибнуть в результате несчастного случая на железной дороге.