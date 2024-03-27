Сразу шесть вагонов не захотели ехать по рельсам в Асбесте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера в Асбесте с рельсов соскочил грузовой состав из шести вагонов. Некоторые из вагонов почти встали «на попа».Инцидент с убежавшими вагонами произошёл 27 марта на станции «Фабрика 6». По предварительной версии, с рельсов вагоны соскочили из-за поломки в стрелочном переводе. Железнодорожники сейчас проверяют его на исправность.Обошлось без жертв, но вот некоторым из «беглецов» понадобится ремонт. Судя по видео с места происшествия, разошедшегося по соцсетям, у нескольких из них при аварии отвалились колёсные пары. Возвращение вагонов на рельсы усложнено тем, что два вагона стоят с задранными вверх бортами, опасно нависнув над землёй. Впрочем, последствия аварии и их устранения могли быть гораздо серьёзней, если бы в момент схода вагоны были заполнены каким-нибудь грузом.