В Североуральском районе Свердловской области Volkswagen столкнулся с пассажирским автобусом





– рассказали в региональном УГИБДД. «В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на 94-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель» в Североуральском районе столкнулись Volkswagen и пассажирский автобус «ЛиАЗ». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки.По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen не учёл погодные условия и выбрал небезопасную скорость в условиях заснеженной трассе. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал автобус.Известно, что в салоне автобуса в момент ДТП находилось пять пассажиров. Они не пострадали.