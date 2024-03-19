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В Екатеринбурге водитель Hyundai допустил серьёзное ДТП из-за плохого самочувствия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера в Екатеринбурге возле дома №22 на улице Буторина 60-летний водитель Hyundai потерял контроль над машиной и выехал на тротуар, где в этот момент проходил пешеход.
По предварительным данным, водитель мог допустить ДТП из-за плохого самочувствия – его с высоким давление доставили в больницу. Пешехода, 40-летнего мужчину, которого сбил немолодой водитель, увезли в ЦГБ №36 с травмами головы, ног и позвоночника.
По факту аварии проводится проверка.
По предварительным данным, водитель мог допустить ДТП из-за плохого самочувствия – его с высоким давление доставили в больницу. Пешехода, 40-летнего мужчину, которого сбил немолодой водитель, увезли в ЦГБ №36 с травмами головы, ног и позвоночника.
По факту аварии проводится проверка.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов контролировать свое самочувствие при управлении транспортом, в случае недомогания принимать меры к остановке и отказаться от дальнейшего движения»,
– говорится в сообщении УГИБДД по региону.
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