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Первоуральск остался без воды
Фото: ВК-страница мэра Первоуральска
Мэр Первоуральск Игорь Кабец сообщил, что из-за аварии город остался без воды. Пока последствия аварии устраняются, были применены экстренные меры по доставке жителям города живительной влаги.
Авария, обезводившая Первоуральск, случилась на Нижне-Сергинском водоводе во время прокладки кабеля связи. На починку водовода направлены все ремонтные бригады. На место происшествия выехал и сам мэр. На своих страницах в соцсетях Игорь Кабец разместил графики подвоза в город воды.
Около часа назад первоуральский мэр дополнительно сообщил:
Авария, обезводившая Первоуральск, случилась на Нижне-Сергинском водоводе во время прокладки кабеля связи. На починку водовода направлены все ремонтные бригады. На место происшествия выехал и сам мэр. На своих страницах в соцсетях Игорь Кабец разместил графики подвоза в город воды.
Около часа назад первоуральский мэр дополнительно сообщил:
«Вместе с заместителем по ЖКХ Денисом Поляковым продолжаем находиться на месте аварии. Директор «Водоканала» Денис Ярин координирует работу из города. Сейчас на водоводе ведутся сварочные работы, на их завершение потребуется около трёх часов. Затем еще три часа уйдёт на заполнение водовода водой. По предварительным данным, подача воды в полном объёме будет возобновлена после 00:00».
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