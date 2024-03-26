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В Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал ребёнок и остался жив
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле из окна многоэтажного дома на Ленинградском проспекте выпал маленький мальчик. Рядом с ним очевидцы заметили москитную сетку. К счастью, после падения малыш остался жив.
Несчастный случай произошёл в понедельник, 25 марта, около 15.00. Как рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Нижний Тагил», под окнами были железобетонные конструкции, о которой ребёнок, вероятно, ударился головой. Из-за этого было много крови, но мальчик мог стоять на ногах.
Она также выразила беспокойство по поводу того, что мама ребёнка могла не вызывать скорую после этого инцидента, когда очевидцы ушли. Сейчас о состоянии мальчика ничего неизвестно.
Несчастный случай произошёл в понедельник, 25 марта, около 15.00. Как рассказали очевидцы сообществу «Инцидент Нижний Тагил», под окнами были железобетонные конструкции, о которой ребёнок, вероятно, ударился головой. Из-за этого было много крови, но мальчик мог стоять на ногах.
«Мальчик такой маленький, рухнул, быстро встал, явно совершенно не понимая, что произошло и начал очень сильно плакать. Мы сразу же побежали к нему на помощь. Он стоял весь в крови. Это было страшное зрелище. Как мы подбежали, выпрыгнула мать, схватила ребенка, и они поспешно ушли»,
– рассказала девушка, ставшая свидетельницей происшествия.
Она также выразила беспокойство по поводу того, что мама ребёнка могла не вызывать скорую после этого инцидента, когда очевидцы ушли. Сейчас о состоянии мальчика ничего неизвестно.
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