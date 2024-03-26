В Нижнем Тагиле из окна многоэтажки выпал ребёнок и остался жив

– рассказала девушка, ставшая свидетельницей происшествия.

«Мальчик такой маленький, рухнул, быстро встал, явно совершенно не понимая, что произошло и начал очень сильно плакать. Мы сразу же побежали к нему на помощь. Он стоял весь в крови. Это было страшное зрелище. Как мы подбежали, выпрыгнула мать, схватила ребенка, и они поспешно ушли»,