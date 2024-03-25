Екатеринбуржец лихачил пьяным на улицах Кировграда

Как пишет «Патрульный участок», в настоящее время мужчина привлечен к ответственности за вождение без прав, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Лихачу грозит лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов. Его товарищ привлечен к ответственности за передачу права управления транспортном лицу, не имеющему права. Автомобиль задержан, помещен на спецстоянку.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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