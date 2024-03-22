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В Нижнем Тагиле с легковушкой столкнулся танк
Скрин из видео: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
Сегодня, 26 марта, примерно в 14.20 в Нижнем Тагиле произошло необычное ДТП с участием танка. Боевая машина и легковушка не смогли поделить дорогу. Произошедшее попало на авторегистратор очевидца.
На опубликованных в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» кадрах видно, как на перекресток сначала выезжает легковой автомобиль, а потом его таранит танк.
Есть ли в ДТП пострадавшие неизвестно.
На опубликованных в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» кадрах видно, как на перекресток сначала выезжает легковой автомобиль, а потом его таранит танк.
«Легковушка на запрещающий сигнал светофора хотела проскочить... но что-то пошло не так»,
– прокомментировал аварию очевидец.
Есть ли в ДТП пострадавшие неизвестно.
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