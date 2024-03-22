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На Кольцовском тракте разбился водитель Toyota
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии Кольцовском тракте, где водитель Toyota отвлёкся от дороги и врезался в стоявшую на левой полосе «Газель».
Погибшим оказался 25-летний молодой человек. Известно, что он ехал из Екатеринбурга в сторону Аэропорта Кольцово. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.
«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Погибшим оказался 25-летний молодой человек. Известно, что он ехал из Екатеринбурга в сторону Аэропорта Кольцово. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.
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