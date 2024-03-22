На Кольцовском тракте разбился водитель Toyota





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП водитель автомобиля Toyota погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников СМП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии Кольцовском тракте, где водитель Toyota отвлёкся от дороги и врезался в стоявшую на левой полосе «Газель».Погибшим оказался 25-летний молодой человек. Известно, что он ехал из Екатеринбурга в сторону Аэропорта Кольцово. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД.