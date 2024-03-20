В воскресенье в пожаре сгорел екатеринбуржец

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье на территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга произошёл пожар. И хоть масштабно разгореться он не успел, но всё равно оказался смертельным.Загорелось в одной из квартир панельного пятиэтажного дома №36 на улице Металлургов. До вмешательства пожарных огонь успел охватить 12 квадратных метров. Но этого оказалось достаточным, чтобы в происшествии погиб человек — 57-летний мужчина. Языки пламени и едкий дым отрезали ему пути для бегства из собственной квартиры.Причины возникновения пожара пока неизвестны, а о некоторых его обстоятельствах имеется как минимум две версии. Согласно одной, в квартире вместе с погибшим находился его 37-летний сын. Ему удалось выбраться из пожара. По второй версии, в момент пожара он находился не дома, а отходил в магазин.По сообщению МЧС Свердловской области, прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из горящего дома двух человек. Ещё 15 жильцов покинули здание самостоятельно.