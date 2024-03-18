Водитель затонированного авто в Нижнем Тагиле отправился под арест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле мужчина, не пожелавший избавляться от тонировки на стеклах своей машины, лишился свободы. Суд оперативно рассмотрел его административное дело и отправил упрямца под арест.На прошлой неделе в Нижнем Тагиле экипаж дорожно-постовой службы заметил автомобиль, двигавшийся по улице Выйской. Передние стёкла «Лады 211340» оказались затонированными, вопреки требованиям безопасности (то есть, светопропускание лобового стекла составляло менее 70 процентов). Машину постовые остановили, а проверив её номер и личность водителя выяснили, что его уже ловили на этом нарушении, устранить которое он должен был до 14 марта. На этот раз предупреждениями мужчина не отделался, тем более что теперь его можно было обвинить не только в слишком плотном плёночном покрытии лобового стекла машины.Постановлением судьи города Нижний Тагил автомобилист признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ («неповиновение законным требованиям и распоряжениям представителей власти»!). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, который он в настоящий момент отбывает в изоляторе временного содержания ОВД, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.