Аэропорт Кольцово предоставит бесплатное обслуживание семьям погибших и пострадавших во время теракта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» аэропорт Кольцово предоставит бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв этого ужасного события. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.Для получения бесплатного обслуживания не требуется предварительное бронирование, достаточно просто обратиться на стойку информации в аэропорту.Также бесплатное обслуживание предоставляется во всех аэропортах, находящихся под управлением УК «Аэропорты Регионов», в городах Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Новый Уренгой, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.