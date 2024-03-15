Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание за рулем
Фото: Вечерние ведомости
Водитель автобуса в Екатеринбурге потерял сознание прямо на дороге и врезался в ограждение, сообщил источник в экстренных службах URA.RU.
В автобусе находился 21 человек, но никто не пострадал. Эту информацию подтвердили также в пресс-службе городской ГИБДД.
«На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь»,
— объяснил собеседник агентства.
В автобусе находился 21 человек, но никто не пострадал. Эту информацию подтвердили также в пресс-службе городской ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На 46-м километре ЕКАД столкнулись два грузовика
18 марта 2024
18 марта 2024