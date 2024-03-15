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В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание за рулем

15.41 Воскресенье, 24 марта 2024
Фото: Вечерние ведомости
Водитель автобуса в Екатеринбурге потерял сознание прямо на дороге и врезался в ограждение, сообщил источник в экстренных службах URA.RU.

«На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь»,

— объяснил собеседник агентства.


В автобусе находился 21 человек, но никто не пострадал. Эту информацию подтвердили также в пресс-службе городской ГИБДД.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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15:41 В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание за рулем
15:14 В Петербурге мошенники обманули екатеринбурженку на 13 миллионов рублей
14:48 На разборе завалов «Крокус Сити Холла» работают волонтеры-спасатели Свердловского областного медицинского колледжа
14:20 Куйвашев пообещал помочь семьям свердловчан, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
12:43 СМИ сообщают, что в ТРЦ «Гринвич» собирают данные о сотрудниках-иностранцах
10:53 «Уральские авиалинии» пообещали бесплатно перевезти пострадавших в теракте и их близких
10:05 Рэпер Моргенштерн* перевел полмиллиона рублей семье погибшей в теракте женщины из Екатеринбурга
17:31 Екатеринбуржцев проверяет полиция возле стихийного мемориала в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
16:59 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 24 марта
16:48 Культурные и развлекательные мероприятия отменены до 13 мая в Свердловской области
16:20 В Екатеринбурге вузы переводят студентов на дистанционное обучение
14:52 Хоккейный матч между «Автомобилистом» и СКА в Екатеринбурге не стали отменять после теракта в Подмосковье
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11:26 Представители «Гринвича» подали иск на бельгийский банк на сумму 4,8 миллиона долларов
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