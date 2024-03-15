В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание за рулем





— объяснил собеседник агентства. «На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Водитель автобуса в Екатеринбурге потерял сознание прямо на дороге и врезался в ограждение, сообщил источник в экстренных службах URA.RU.В автобусе находился 21 человек, но никто не пострадал. Эту информацию подтвердили также в пресс-службе городской ГИБДД.