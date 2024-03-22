В Петербурге мошенники обманули екатеринбурженку на 13 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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23 марта 50-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию Невского района Петербурга. Мошенники обманули женщину на 13 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Peterburg2.Она рассказала, что попалась на уловку злоумышленников и перевела на продиктованный ими счет 13 190 000 рублей. Деньги хранились на вкладах после продажи квартиры.По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция принимает необходимые меры для раскрытия этого преступления.