Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев проверяет полиция возле стихийного мемориала в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
Фото: читательница Вечерних ведомостей
Жители Екатеринбурга продолжают приносить цветы к памятнику Ленину в знак памяти о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле». На месте находится полиция, которая осуществляет контроль. Некоторых прохожих проверяют. Об этом сообщают несколько телеграм-каналов.
Сотрудники полиции, находящиеся в касках и бронежилетах, проводят проверку прохожих с помощью ручного металлодетектора. У людей, гуляющих с сумками и большими рюкзаками, проверяют содержимое и документы.
Напомним, что стало известно об отмене культурных и развлекательных мероприятий до 13 мая в Свердловской области. Также будет усилено патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.
Сотрудники полиции, находящиеся в касках и бронежилетах, проводят проверку прохожих с помощью ручного металлодетектора. У людей, гуляющих с сумками и большими рюкзаками, проверяют содержимое и документы.
Напомним, что стало известно об отмене культурных и развлекательных мероприятий до 13 мая в Свердловской области. Также будет усилено патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
23 марта 2024
23 марта 2024