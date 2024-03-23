Екатеринбуржцев проверяет полиция возле стихийного мемориала в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга продолжают приносить цветы к памятнику Ленину в знак памяти о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле». На месте находится полиция, которая осуществляет контроль. Некоторых прохожих проверяют. Об этом сообщают несколько телеграм-каналов.Сотрудники полиции, находящиеся в касках и бронежилетах, проводят проверку прохожих с помощью ручного металлодетектора. У людей, гуляющих с сумками и большими рюкзаками, проверяют содержимое и документы.Напомним, что стало известно об отмене культурных и развлекательных мероприятий до 13 мая в Свердловской области. Также будет усилено патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.