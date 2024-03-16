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Свердловчане могут получить бесплатную психологическую помощь

14.43 Суббота, 23 марта 2024
Фото: Вечерние ведомости
Врачи Свердловской областной клинической психиатрической больницы напомнили о горячей линии экстренной психологической помощи в Свердловской области по номеру 8 800 300-11-00 (для взрослых) и 8 800 300-83-83 (для детей).

«В такие сложные моменты важно помнить, что существуют телефоны экстренной психологической помощи, где вы можете получить поддержку 24/7 анонимно и бесплатно»,

— сообщает больница.


Также за помощью можно обратиться на горячую линию психологической поддержки НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского, которую открыл Минздрав России, по номеру: +7 495 637 70 70.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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11:26 Представители «Гринвича» подали иск на бельгийский банк на сумму 4,8 миллиона долларов
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21:33 Взрывчатку пытался пронести в здание суда житель Каменска-Уральского
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