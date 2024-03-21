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Сбежавший заключенный из ИК-53 в Верхотурье был задержан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
30-летний заключенный, который вчера сбежал из ИК-53, был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.
В 22 марта около 16:00 было обнаружено отсутствие осужденного, который отбывал наказание на участке колонии-поселения (такие осужденные имеют по закону наличные деньги, ходят в гражданской одежде). Сразу же были организованы оперативно-розыскные мероприятия на территории региона, а затем размещены ориентировки. Оказалось, что пропавший скрылся на территории учреждения в здании, которое находилось на ремонте. Его обнаружил там сотрудник оперативного отдела.
Теперь осужденный будет отбывать наказание не на территории участка колонии-поселения, а в колонии общего режима.
В колонии мужчина трудился как подсобный рабочий. Отбывал наказание по статьям 158 (кража) и 228 (хранение и распространение наркотических веществ) УК РФ.
«Внимание! Осужденный задержан на режимной территории колонии ИК-53 сотрудниками учреждение»,
— сообщает пресс-служба.
В 22 марта около 16:00 было обнаружено отсутствие осужденного, который отбывал наказание на участке колонии-поселения (такие осужденные имеют по закону наличные деньги, ходят в гражданской одежде). Сразу же были организованы оперативно-розыскные мероприятия на территории региона, а затем размещены ориентировки. Оказалось, что пропавший скрылся на территории учреждения в здании, которое находилось на ремонте. Его обнаружил там сотрудник оперативного отдела.
Теперь осужденный будет отбывать наказание не на территории участка колонии-поселения, а в колонии общего режима.
В колонии мужчина трудился как подсобный рабочий. Отбывал наказание по статьям 158 (кража) и 228 (хранение и распространение наркотических веществ) УК РФ.
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