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В Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Отменены все увеселительные мероприятия в Свердловской области после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Разные учреждениях культуры Екатеринбурга уже отменили развлекательные программы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
В ближайшее время губернатор, Евгений Куйвашев, проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в Красногорске. По данным СК погибли более 60 человек, число жертв еще может вырасти. В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о погибших.
В ближайшее время губернатор, Евгений Куйвашев, проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе.
Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в Красногорске. По данным СК погибли более 60 человек, число жертв еще может вырасти. В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о погибших.
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