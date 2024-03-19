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Желание перебежать через дорогу чуть не привело к гибели пешехода в Екатеринбурге

17.13 Пятница, 22 марта 2024
Скрин из видео: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева – Токарей едва не произошла трагедия из-за того, что пешеход попытался перебежать через дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Происшествия попало на камеру дорожного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина выбегает на проезжую часть прямо на несущийся Ford. Как рассказали в региональном УГИБДД, в результате аварии пешеход получил множественные переломы, с которыми его доставили в больницу.

«Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению мер безопасности при участии в дорожном движении»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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