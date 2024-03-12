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В Екатеринбурге при пожаре на Таганской эвакуировали 18 человек

12.57 Среда, 20 марта 2024
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на восьмом этаже многоквартирного дома на улице Таганской вспыхнул пожар, площадь которого составила 15 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила к ним в 10.58. Усилиями огнеборцев при помощи спасательных устройств из дома было эвакуировано 18 человек, среди которых 4 детей.

В 12.09 огонь удалось потушить. В ликвидации возгорания участвовали 12 единиц спецтехники и 44 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС.

Причины возгорания неизвестны.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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