В Екатеринбурге попавший в ДТП с автобусом подросток получил перелом ноги

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге проехавший на запрещающий сигнал светофора автобус сбил 16-летнего подростка. В результате ДТП юноша с переломом ноги попал в больницу.Авария, о которой идёт речь произошла вчера, 19 марта, в 09.14 на улице Крауля, рядом с домом №17. По предварительным данным, подросток переходил через дорогу на зелёный сигнал светофора, когда его сбил автобус. Водитель также заявил, что выехал на перекресток, когда горел зелёный, но, с его слов, пока он завершал манёвр, загорелся красный, а переходящего через дорогу подростка он не заметил. Отец несовершеннолетнего в разговоре с госавтоинспекторами пояснил, что его сын мог не заметить движущийся на него автобус из-за того, что задумался.Известно, что в момент ДТП в автобусе находилось семь пассажиров, но, к счастью, никто из них не пострадал.При осмотре места происшествия сотрудники госавтоинспекторы выявили отсутствие горизонтальной дорожной разметки 1.14.1, 1.12, 1.5 ПДД РФ и дорожных знаков 6.16 «Стоп-линия» ПДД РФ в необходимых местах, а также наличие дефектов асфальтированного дорожного покрытия проезжей части, в виде колеи. Для устранения выявленных недостатков в адрес МБУ ЦОД и МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» направлены рекомендации.Водитель тоже не остался без внимания правоохранителей. Его привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора по части 1 статьи 12.12. КоАП РФ, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.