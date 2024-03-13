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СК заинтересовался сообщением о нападении на девятилетнего мальчика собачьей стаи в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила организовал проверку после сообщениям СМИ о нападении собачьей стаи на девятилетнего мальчика в районе проспекта Мира.
Кроме этого, следователи намерены выяснить как в городе проводилась работа по отлову бездомных собак.
«В ходе проверки сотрудниками следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Кроме этого, следователи намерены выяснить как в городе проводилась работа по отлову бездомных собак.
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