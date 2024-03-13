СК заинтересовался сообщением о нападении на девятилетнего мальчика собачьей стаи в Нижнем Тагиле





сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «В ходе проверки сотрудниками следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила организовал проверку после сообщениям СМИ о нападении собачьей стаи на девятилетнего мальчика в районе проспекта Мира.Кроме этого, следователи намерены выяснить как в городе проводилась работа по отлову бездомных собак.