Попытка скрыться от ДПСников закончилась ДТП под Нижним Тагилом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью при попытке скрыться от наряда дорожно-патрульной службы под Нижним Тагилом разбился Nissan Juke, «улетевший» с проезжей части в лесной массив. В результате ДТП пострадала 50-летняя жена водителя.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водителя, который вёл себя неадекватно, заметили ещё в черте города. Сотрудники ДПС попросили остановиться, но он проигнорировал их требование и рванул на красный через перекресток Чёрных – Фрунзе. Госавтоинспекторы погнались за ним. Однако далеко уехать ему не удалось. Выехав с улицы Трудовая, водитель пересёк Серовской тракт и «улетел» в лесополосу.Освидетельствование водителя показало состояние наличие 0,804 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Объяснить своё поведение мужчина не смог.В отношении него составили несколько административных материалов за пьяную езду (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), за проезд на красный сигнал (ст. 12.12 КоАП РФ), за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).