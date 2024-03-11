Возрастное ограничение 18+
Смертельная авария произошла в Железнодорожном районе Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром на перекрестке улиц Техническая – Сортировочная в Железнодорожном районе Екатеринбурга произошла смертельная авария с участием Hyundai Accent и «ВАЗ 2110».
По предварительным данным, Hyundai ехал по встречной полосе, что попало на камеру дорожного наблюдения. В результате происшествия водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, а водитель иномарки получил травму головы, с которой его доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, Hyundai ехал по встречной полосе, что попало на камеру дорожного наблюдения. В результате происшествия водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, а водитель иномарки получил травму головы, с которой его доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Напоминаем, что движение по встречной полосе, в нарушение правил, недопустимо. Последствия такой езды весьма трагичны. Исход большинства подобных аварий — это тяжело раненые или погибшие»,
– подчеркнули в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Четыре человека пострадали в ДТП под Екатеринбургом
11 марта 2024
11 марта 2024