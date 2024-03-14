Глава СК взял на контроль проверку в связи с ударом током малолетней в Верхней Пышме

– говорится в сообщении информационного центра.

«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по региону Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении – о ее результатах»,