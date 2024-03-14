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Глава СК взял на контроль проверку в связи с ударом током малолетней в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту инцидента в подъезде многоквартирного дома в Верхней Пышме, где ударило током малолетнюю девочку.
Инцидент произошёл 15 марта в подъезде многоквартирного дома на улице Красноармейской, 8. Ранее портал «Е1» сообщал о том, что малолетнюю девочку ударило током, когда она коснулась кнопки в лифте. Сначала девочка не поняла, что случилось, но потом заплакала – на её руке появился ожог.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области проводит процессуальную проверку.
Инцидент произошёл 15 марта в подъезде многоквартирного дома на улице Красноармейской, 8. Ранее портал «Е1» сообщал о том, что малолетнюю девочку ударило током, когда она коснулась кнопки в лифте. Сначала девочка не поняла, что случилось, но потом заплакала – на её руке появился ожог.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области проводит процессуальную проверку.
«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по региону Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении – о ее результатах»,
– говорится в сообщении информационного центра.
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