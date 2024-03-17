Возрастное ограничение 18+

Пропавшего в Екатеринбурге молодого человека нашли мертвым спустя несколько часов

15.57 Воскресенье, 17 марта 2024
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге было обнаружено тело пропавшего 25-летнего парня. Об этом сообщает Е1.

Игорь Муханов вышел из дома в Академическом районе 16 марта и не вернулся. Вечером его родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к поисковым группам.

На поиски отправились волонтеры «ЛизаАлерт». Около 22:00 Игоря нашли мертвым. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. Официальных комментариев не поступало.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге под обстрел попала электричка
17 марта 2024
В Свердловской области ищут мать и сына, которые пропали в Москве шесть месяцев назад
09 марта 2024
В Нижнем Тагиле из-за парня подрались школьницы
12 марта 2024
В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе
10 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд

…А киллером называют человека, который уже был единогласно оправдан
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:21 Семья из Екатеринбурга попала в ДТП. Двое детей погибло
15:57 Пропавшего в Екатеринбурге молодого человека нашли мертвым спустя несколько часов
15:05 В Екатеринбурге образовались очереди на избирательных участках
14:31 В Екатеринбурге под обстрел попала электричка
14:15 В Свердловской области потушили крупный пожар площадью 300 «квадратов»
13:50 Свердловские айтишники активно берут кредиты на приобретение жилья по льготной программе
13:22 Екатеринбуржцы хотят путешествовать, а не воспитывать внуков после выхода на пенсию
13:10 Инвестиции в Свердловскую область достигли 720,4 млрд рублей
11:39 56,12% проголосовали на президентских выборах в Свердловской области по итогам двух дней
11:30 В последний день голосования на выборах в Екатеринбурге усилили меры безопасности
19:00 Пенсионерку с аневризмой аорты, которая могла разорваться в любой момент спасли свердловские врачи
16:51 В Екатеринбурге в гимназии №13 задержали женщину с зелёнкой
16:42 Суд арестовал на 15 суток екатеринбуржца, который разлил зеленку на избирательном участке
14:33 Екатеринбург вошёл в топ-5 городов, где люди довольны своей карьерой
13:02 В Свердловской области задержали мужчину, которого обвиняют в планировании теракта на железной дороге
12:52 Председатели УИК будут нести ответственность за порчу имущества и бюллетеней в результате провокаций
12:42 В тагильской ИК-12 обсудили возможность производства продукции для «Уралвагонзавода»
11:52 Теплая погода ожидается в Свердловской области
10:19 В екатеринбургской ИК-10 пытались забросить телефоны
09:54 Первый день голосования на выборах в Свердловской области не обошёлся без инцидентов
21:03 Масштабные гуляния на Масленицу пройдут в разных точках Екатеринбурга
20:21 Маленькая жертва упавшей в Екатеринбурге ледышки уже дома
20:00 Екатеринбургский цирк возглавит латвиец
18:26 В Нижнем Тагиле к 30-летию ранее нераскрытого убийства осудят-таки убийцу
17:50 Помимо сильного ветра синоптики обещают в Свердловской области потепление
17:27 В Екатеринбурге на трёхлетнего мальчика с крыши пятиэтажки рухнула глыба льда
Все новости Свердловской области
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
Все новости России и мира
16:21 Семья из Екатеринбурга попала в ДТП. Двое детей погибло
15:57 Пропавшего в Екатеринбурге молодого человека нашли мертвым спустя несколько часов
15:05 В Екатеринбурге образовались очереди на избирательных участках
14:31 В Екатеринбурге под обстрел попала электричка
14:15 В Свердловской области потушили крупный пожар площадью 300 «квадратов»
13:50 Свердловские айтишники активно берут кредиты на приобретение жилья по льготной программе
13:22 Екатеринбуржцы хотят путешествовать, а не воспитывать внуков после выхода на пенсию
13:10 Инвестиции в Свердловскую область достигли 720,4 млрд рублей
11:39 56,12% проголосовали на президентских выборах в Свердловской области по итогам двух дней
11:30 В последний день голосования на выборах в Екатеринбурге усилили меры безопасности
19:00 Пенсионерку с аневризмой аорты, которая могла разорваться в любой момент спасли свердловские врачи
16:51 В Екатеринбурге в гимназии №13 задержали женщину с зелёнкой
16:42 Суд арестовал на 15 суток екатеринбуржца, который разлил зеленку на избирательном участке
14:33 Екатеринбург вошёл в топ-5 городов, где люди довольны своей карьерой
13:02 В Свердловской области задержали мужчину, которого обвиняют в планировании теракта на железной дороге
12:52 Председатели УИК будут нести ответственность за порчу имущества и бюллетеней в результате провокаций
12:42 В тагильской ИК-12 обсудили возможность производства продукции для «Уралвагонзавода»
11:52 Теплая погода ожидается в Свердловской области
10:19 В екатеринбургской ИК-10 пытались забросить телефоны
09:54 Первый день голосования на выборах в Свердловской области не обошёлся без инцидентов
21:03 Масштабные гуляния на Масленицу пройдут в разных точках Екатеринбурга
20:21 Маленькая жертва упавшей в Екатеринбурге ледышки уже дома
20:00 Екатеринбургский цирк возглавит латвиец
18:47 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах президента
18:26 В Нижнем Тагиле к 30-летию ранее нераскрытого убийства осудят-таки убийцу
17:50 Помимо сильного ветра синоптики обещают в Свердловской области потепление
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK