Пропавшего в Екатеринбурге молодого человека нашли мертвым спустя несколько часов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге было обнаружено тело пропавшего 25-летнего парня. Об этом сообщает Е1.Игорь Муханов вышел из дома в Академическом районе 16 марта и не вернулся. Вечером его родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к поисковым группам.На поиски отправились волонтеры «ЛизаАлерт». Около 22:00 Игоря нашли мертвым. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. Официальных комментариев не поступало.