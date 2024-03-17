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Пропавшего в Екатеринбурге молодого человека нашли мертвым спустя несколько часов
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге было обнаружено тело пропавшего 25-летнего парня. Об этом сообщает Е1.
Игорь Муханов вышел из дома в Академическом районе 16 марта и не вернулся. Вечером его родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к поисковым группам.
На поиски отправились волонтеры «ЛизаАлерт». Около 22:00 Игоря нашли мертвым. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. Официальных комментариев не поступало.
Игорь Муханов вышел из дома в Академическом районе 16 марта и не вернулся. Вечером его родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к поисковым группам.
На поиски отправились волонтеры «ЛизаАлерт». Около 22:00 Игоря нашли мертвым. Об обстоятельствах его гибели не сообщается. Официальных комментариев не поступало.
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