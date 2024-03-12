В Свердловской области потушили крупный пожар площадью 300 «квадратов»





– говорится в сообщении МЧС. «На площади 300 кв.м сгорели: частный жилой дом, надворные постройки, автомобиль "Nissan X-Trail"»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ночью 17 марта в Ивделе на улице Ремонтников спасатели потушили крупный пожар, площадь которого составляла 300 квадратных метра.Как сообщили в пресс-группе ГУ МЧС России по области, информация о возгорании поступила в 04:06. На тушение тут же были направлены четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Справиться с огнем им удалось за полтора часа: в 04:45 они локализовали пожар и в 05:30 потушили его. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:15.