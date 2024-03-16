В Екатеринбурге в гимназии №13 задержали женщину с зелёнкой





– указано в официальном сообщении. «В коридоре странное поведение женщины вызвало подозрение у других посетителей участка. Неравнодушные избиратели обратили на это внимание членов УИК и полицейского. Женщина была задержана. На избирательном участке процесс голосования продолжался штатно, непрерывно. Ни бюллетени, ни другая избирательная документация не пострадали»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Инцидент произошёл в здании на Карла Маркса, 33, в котором находятся две участковых избирательных комиссии Октябрьской РТИК – УИК №1550 и УИК №1556.По информации источника Вечерних ведомостей, женщиной, которая пришла с зелёнкой в здание гимназии №13, оказалась доктор наук и профессор из УрФУ. Причины поступка неизвестны. На данный момент женщина находится в отделе полиции, ей грозит уголовное дело. В других регионах после подобных инцидентов возбуждали уголовные дела по статье о воспрепятствовании выборов, по ней грозит до 5 лет лишения свободыПо данным ЦОН, бюллетени и избирательная документация не пострадали.