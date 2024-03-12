Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургской ИК-10 пытались забросить телефоны
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 15 марта, в 7.20 сотрудники колонии строго режима ИК-10 предотвратили попытку передачи запрещенных предметов на охраняемую территорию исправительного учреждения.
При обходе внутренней запретной зоны на участке был обнаружен и изъят сверток, в котором находилось: сотовый телефон, зарядное устройство и SIM-карта.
Также вчера в СИЗО-3 Нижнего Тагила в сборном отделении при проведении полного личного обыска, прибывшего из изолятора временного содержания МВД гражданина Р., обвиняемого по ст. 264.1 ч.2 УК РФ (управление в пьяном виде), были обнаружены и изъяты: сотовый телефон, 2 сим-карты. Предметы были спрятаны в двойном дне сумки.
При обходе внутренней запретной зоны на участке был обнаружен и изъят сверток, в котором находилось: сотовый телефон, зарядное устройство и SIM-карта.
Также вчера в СИЗО-3 Нижнего Тагила в сборном отделении при проведении полного личного обыска, прибывшего из изолятора временного содержания МВД гражданина Р., обвиняемого по ст. 264.1 ч.2 УК РФ (управление в пьяном виде), были обнаружены и изъяты: сотовый телефон, 2 сим-карты. Предметы были спрятаны в двойном дне сумки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском в автобусе поколотили подростка
14 марта 2024
14 марта 2024