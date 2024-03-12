В екатеринбургской ИК-10 пытались забросить телефоны

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вчера, 15 марта, в 7.20 сотрудники колонии строго режима ИК-10 предотвратили попытку передачи запрещенных предметов на охраняемую территорию исправительного учреждения.При обходе внутренней запретной зоны на участке был обнаружен и изъят сверток, в котором находилось: сотовый телефон, зарядное устройство и SIM-карта.Также вчера в СИЗО-3 Нижнего Тагила в сборном отделении при проведении полного личного обыска, прибывшего из изолятора временного содержания МВД гражданина Р., обвиняемого по ст. 264.1 ч.2 УК РФ (управление в пьяном виде), были обнаружены и изъяты: сотовый телефон, 2 сим-карты. Предметы были спрятаны в двойном дне сумки.